Появилось видео, как змея Ассоль обновляет чешую в Ленинградском зоопарке

Сброшенную шкуру называют "выползком", а змеи, в том числе тигровый питон Ассоль, линяют цельным "чулочком".

В понедельник, 14 марта, в официальной группе Ленинградского зоопарка во "Вконтакте" показали, как питон Ассоль меняет шкурку.

Как рассказали сотрудники зоопарка, животное перед линькой становится беспокойным, ничего не ест и старается найти укромное место. Когда чешуя становится ороговевшей, тусклой, блеклой, рисунок расплывчатым, а глаза приобретают приобретут характерный мутно-голубой оттенок, значит скоро начнется линька.

Сброшенную шкуру называют "выползком", а змеи, в том числе тигровый питон Ассоль, линяют цельным "чулочком". Сотрудники рассказали, что на ощупь он похож на целлофановый пакетик.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке рассказали о рационе енотов.

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк



