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В Петербурге с начала года от укуса змей пострадали 10 человек
Сегодня, 16:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с начала года от укуса змей пострадали 10 человек

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В том числе двое детей.

С января 2025 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 10 обращений в скорую медицинскую помощь по поводу укуса змей, два из которых произошли с детьми. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга.

В Комздраве напомнили простые меры предосторожности перед походом в лес:

– Отправляйтесь в лес в высоких сапогах и длинных штанах;
– Используйте палку для проверки травы и кустов;
– Избегайте контакта с потенциальными укрытиями змей;
– Никогда не трогайте змею руками.

Если змея все же укусила:

– Обеспечьте пострадавшему полный покой в горизонтальном положении, не допускайте его самостоятельного передвижения;
– Обездвижьте пораженную конечность;
– Продезинфицируйте рану антисептиками (не спиртом) ;
– Наложите легкую повязку и обеспечьте покой;
– Дайте антигистаминные средства и обильно поите пострадавшего;
– Немедленно обратитесь за квалифицированной медпомощью!

В Петербурге в Педиатрическом университете спасают восьмилетнюю девочку, которая пострадала от укуса ядовитой змеи в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: змеи, укусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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