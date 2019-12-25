В Петербурге с начала года от укуса змей пострадали 10 человек

С января 2025 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 10 обращений в скорую медицинскую помощь по поводу укуса змей, два из которых произошли с детьми. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга.
В Комздраве напомнили простые меры предосторожности перед походом в лес:
– Отправляйтесь в лес в высоких сапогах и длинных штанах;
– Используйте палку для проверки травы и кустов;
– Избегайте контакта с потенциальными укрытиями змей;
– Никогда не трогайте змею руками.
Если змея все же укусила:
– Обеспечьте пострадавшему полный покой в горизонтальном положении, не допускайте его самостоятельного передвижения;
– Обездвижьте пораженную конечность;
– Продезинфицируйте рану антисептиками (не спиртом) ;
– Наложите легкую повязку и обеспечьте покой;
– Дайте антигистаминные средства и обильно поите пострадавшего;
– Немедленно обратитесь за квалифицированной медпомощью!
В Петербурге в Педиатрическом университете спасают восьмилетнюю девочку, которая пострадала от укуса ядовитой змеи в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все