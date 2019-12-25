В Петербурге с начала года от укуса змей пострадали 10 человек

В том числе двое детей.

С января 2025 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 10 обращений в скорую медицинскую помощь по поводу укуса змей, два из которых произошли с детьми. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга.

В Комздраве напомнили простые меры предосторожности перед походом в лес:

– Отправляйтесь в лес в высоких сапогах и длинных штанах;

– Используйте палку для проверки травы и кустов;

– Избегайте контакта с потенциальными укрытиями змей;

– Никогда не трогайте змею руками.

Если змея все же укусила:

– Обеспечьте пострадавшему полный покой в горизонтальном положении, не допускайте его самостоятельного передвижения;

– Обездвижьте пораженную конечность;

– Продезинфицируйте рану антисептиками (не спиртом) ;

– Наложите легкую повязку и обеспечьте покой;

– Дайте антигистаминные средства и обильно поите пострадавшего;

– Немедленно обратитесь за квалифицированной медпомощью!

В Петербурге в Педиатрическом университете спасают восьмилетнюю девочку, которая пострадала от укуса ядовитой змеи в Ленобласти.

Фото: Piter.tv