Почти 1,4 тысячи человек пострадали от укусов клещей в Петербурге и Ленобласти

С 11 по 17 июня в медицинские учреждения обратились 1393 человека, из них каждый пятый — ребёнок. Большинство случаев зафиксировано на территории Ленинградской области. Против клещевого энцефалита вакцинировано более 140 тысяч жителей двух регионов.

С 11 по 17 июня 2026 года в медицинские учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратились 1 393 человека, пострадавших от присасывания клещей. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, доля детей среди пострадавших составила 20,1 процента.

В больницы Петербурга обратились 58,4 процента пострадавших, а 41,6 процента — в медицинские учреждения Ленинградской области. При этом большинство случаев укусов (80,3 процента) зафиксировано именно на территории области, тогда как в городе — лишь 11,3 процента.

В Петербурге чаще всего клещи встречались в Пушкинском районе (22 процента от всех городских случаев), Курортном (19,3 процента) и Выборгском (17,3 процента). В Ленинградской области лидером по числу обращений стал Всеволожский район (16,4 процента), за ним следуют Подпорожский (13,8 процента) и Тихвинский (13,3 процента) районы.

На данный момент против клещевого энцефалита привито более 86 тысяч жителей Петербурга и более 54 тысяч жителей Ленинградской области.

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