В Русском музее открылась интерактивная выставка Экосистема лес, где можно трогать экспонаты

Посетители могут не только смотреть, но и исследовать фактуры природных материалов, погружаясь в гармонию лесного мира.

В Санкт-Петербурге открылось уникальное интерактивное пространство. Выставка под названием "Экосистема лес" развернулась в Колонном зале корпуса Бенуа. Организаторы превратили выставочное пространство в настоящую лабораторию чувств. Мероприятие проходит в рамках масштабной ретроспективы "Иван Шишкин. Русский лес".

В основе концепции лежит идея о том, что лес — это сложнейший живой механизм. Здесь всё взаимосвязано: корни тянут влагу из почвы, кроны создают тень, а животные и ветер переносят семена, давая жизнь новым росткам. Именно эту глубинную гармонию, скрытую от поверхностного взгляда, так мастерски передавал в своих работах Иван Шишкин.

Гостям предлагают не только увидеть, но и исследовать экспонаты тактильно: сравнивать фактуры, потрогать объекты и изучить структуру природных материалов. Это погружение позволяет прочувствовать, как отдельные элементы — от камней до древесной коры — выстраиваются в единую саморегулирующуюся систему. Выставка открыта для посещения в Русском музее.

Ранее мы сообщили о том, что в ГМЗ "Петергоф" откроется музей, посвященный подвигу послевоенных реставраторов.

Фото: пресс-служба Русского музея