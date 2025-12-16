Выпускники колледжей смогут поступать в вуз только по профилю без ЕГЭ

В российских университетах официально начался прием документов на программы высшего образования.

В пятницу, 20 июня, в российских университетах официально начался прием документов на программы высшего образования. В новом учебном году студентами вузов смогут стать около 1,5 миллиона человек. Сама приемная кампания, как уточняют в Министерстве образования и науки России, принесет сразу несколько важных нововведений.

Абитуриенты могут подать документы тремя способами: через портал "Госуслуги", лично в приемной комиссии или по почте. Как и прежде, поступающий вправе выбрать до пяти университетов и до пяти направлений подготовки в каждом из них. Для поступления понадобятся паспорт, документ об образовании, согласие на обработку персональных данных и, при наличии, документы, подтверждающие индивидуальные достижения или особые права. Заверять копии документов не требуется.

Для поступающих на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием заявлений по результатам ЕГЭ завершится 25 июля. На платные места документы будут принимать не позднее 20 сентября. Для магистратуры сроки приема на бюджет ограничены 20 августа.

Одним из главных нововведений приемной кампании 2026/27 учебного года станет так называемый "день тишины". В дни публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут отзывать заявления, менять согласия на зачисление или отказываться от него. Аналогичный порядок будет действовать и для тех, кто подает документы лично или по почте. В Министерстве образования и науки считают, что это позволит сделать конкурсную ситуацию более прозрачной и исключить резкие изменения списков в последние часы перед зачислением. Изменения коснулись и целевого набора. Теперь квоты будут полностью детализированы: с указанием конкретного количества мест, заказчиков обучения, вузов и образовательных программ. Кроме того, вдовы и вдовцы погибших участников специальной военной операции получили право поступать по отдельной квоте. Всего объем таких мест в 2026 году составит около 53 тысяч.

Новые правила затронули и выпускников колледжей. Поступить в вуз по внутренним вступительным испытаниям они смогут только на специальности, соответствующие полученному ранее образованию. При смене профиля потребуется сдавать ЕГЭ. Еще одно новшество касается иностранных абитуриентов: они смогут проходить внутренние экзамены вузов только в том случае, если у них отсутствуют результаты ЕГЭ по соответствующим предметам.

Ранее в Петербурге подвели предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку, литературе, химии и истории. Согласно подсчетам, в 2026 году по русскому языку 100 баллов получили 134 человека.

Фото: Piter.tv