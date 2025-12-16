Производство легального алкоголя резко рухнуло в Петербурге и Ленобласти

В Северной столице выпуск сократился на 5,37 процента, в Ленинградской области – на 24,40 процента, а в среднем по Северо-Западу – на 7,87 процента.

За первые пять месяцев 2026 года производство легальной алкогольной продукции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области демонстрирует значительное падение. В Северной столице выпуск сократился на 5,37 процента, в регионе – на 24,40 процента, а в среднем по Северо-Западному федеральному округу снижение составило 7,87 процента. Такие данные приведены в аналитической записке доцента Президентской академии в Петербурге и руководителя Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского.

Среди ключевых причин спада эксперт называет новые торговые ограничения и значительный рост налогов. С 1 сентября 2025 года в Петербурге вступил в силу полный запрет на продажу алкоголя для заведений, расположенных в жилых домах и имеющих зал площадью менее 50 квадратных метров. Для остальных точек в многоквартирных домах ввели так называемые сухие часы – продажа алкоголя запрещена с 22:00 до 11:00. В Ленинградской области также ужесточили правила: время продажи алкоголя сократили – теперь торговать им разрешено только с 11:00 до 22:00 вместо прежних 9:00.

Дополнительным ударом по легальному рынку стало повышение налоговых ставок с 1 января 2026 года. По мнению Черниговского, это подняло розничные цены, что привело к снижению спроса и объёмов легального производства. Из-за сокращения выпуска алкоголя региональные и федеральный бюджеты недополучают значительные суммы. По оценкам эксперта, падение акцизного потенциала в Петербурге составляет примерно 1,69 миллиарда рублей, в Ленинградской области – 0,83 миллиарда рублей, а в целом по Северо-Западному федеральному округу – 4,33 миллиарда рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что почти 6 млн литров нелегального алкоголя уничтожили за прошлый год в России.

Фото: Piter.TV