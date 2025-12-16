В Петербурге модернизируют 35 котельных в девяти районах до конца 2026

До конца 2026 года на восьми крупных объектах, включая 2-ю Невскую и Политехническую котельные, обновят девять котлоагрегатов. Всего программа охватит 35 котельных в девяти районах, от которых зависит теплоснабжение более 7,7 тысячи зданий.

Губернатор Александр Беглов объявил о старте масштабной программы модернизации теплоэнергетического хозяйства Санкт-Петербурга. До конца 2026 года планируется обновить девять котлоагрегатов на восьми крупных объектах, включая стратегические 2-ю Невскую и Политехническую котельные. Всего программа охватит 35 котельных в девяти районах города.

Устаревшее оборудование заменят на современные отечественные установки, срок службы которых составляет 20 лет. Дополнительно смонтируют вспомогательное оборудование — аккумуляторные и конденсатные баки, деаэраторы и дымовые трубы. Также будет реконструировано более 3,5 километра трубопроводов различного диаметра.

Губернатор отметил, что город выработал комплексный подход: реконструируются как источники тепла, так и тепловые сети. Программа, по его словам, повысит эффективность теплоснабжения для более чем двух миллионов горожан.

Ремонтные работы затронут Пушкинский, Невский, Приморский, Кронштадтский, Колпинский, Красногвардейский, Выборгский, Петроградский и Московский районы. Именно от этих котельных зависит теплоснабжение 7 782 зданий.

Ранее мы сообщили о том, что с 31 марта в Петербурге и Ленобласти запланированы 20 испытаний теплосетей.

Фото: АО "ТЭК СПб"