Петербург за год принял 12,5 млн туристов и побил рекорд по посещаемости

Власти создают новые точки притяжения, включая Остров фортов и всесезонный курорт Санкт-Петербург Марина.

Губернатор Александр Беглов на платформе МАКС подвёл итоги работы по развитию туристической отрасли в Петербурге. По его словам, город успешно выполняет поручение президента и уверенно движется к удвоению туристического потока к 2030 году.

По итогам 2025 года Северная столица побила собственный рекорд по посещаемости, приняв 12,5 миллиона туристов — на 7 процентов больше, чем в предыдущем периоде. Экономическая отдача от туризма выросла на 15 процентов и достигла 800 миллиардов рублей. Власти продолжают создавать новые точки притяжения для гостей. В Кронштадте близится к завершению масштабный проект "Остров фортов". Подготовка к строительству всесезонного курорта "Санкт-Петербург Марина" вышла на финишную прямую. На ПМЭФ заключено соглашение о превращении исторического изолятора "Кресты" в общественно-деловой комплекс, что добавит городу уникальных локаций.

Особое внимание уделяется инклюзивной среде. В городе развивают комплексную систему доступного туризма, и эта работа уже принесла признание: Ассоциация туроператоров назвала Петербург лидером по комфорту для маломобильных граждан. Продвижение бренда города вышло на глобальный уровень — в прошлом году презентации туристического потенциала успешно прошли в 19 российских городах, а также в Узбекистане, Китае, ОАЭ и Омане.

Беглов подчеркнул, что работа по развитию гостиничной инфраструктуры и туристско-рекреационных кластеров продолжается, чтобы сделать отдых в Петербурге ещё более комфортным и многогранным.

Ранее мы рассказывали о том, что новый туристический сезон в Петербурге пройдет под брендом "Северное лето".

Фото: Piter.TV