Вице-спикер польского Сената (верхней палаты местного парламента) Михал Каминьский принял решение вернуть Киеву две государственные награды в знак протеста против прославления УПА* (* - Запрещенная в России экстремистская, террористическая и неонацистская организация). Официальное заявление иностранного политика приводят журналисты из местного новостного издания 300Politika. Законодатель уточнил, что до сих пор не может понять то, почему Украина продолжает восхвалять националистов как героев, а также использует их в качестве примера патриотизма для будущих поколений.
Сегодня я не могу держать их у себя, поскольку украинские власти и значительная часть элит до сих пор не смогли добиться однозначного осуждения волынских преступлений и массовых убийств польских граждан.
Михал Каминьский, вице-спикер Сейма Польши
Напомним, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о своем решении лишить лидера киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши - ордена Белого орла. Такое постановление стало реакцией Варшавы на присуждение Владимиром Зеленским одному из подразделений Вооруженных сил Украины имени "героев УПА" (* - Запрещенная в России экстремистская, террористическая и неонацистская организация).
Мендель назвала выпад Зеленского в адрес Польши глупостью.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все