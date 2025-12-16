Законодатель призвал Украину отказаться отвозили чивания лиц, ответственных за волынскую резню.

Вице-спикер польского Сената (верхней палаты местного парламента) Михал Каминьский принял решение вернуть Киеву две государственные награды в знак протеста против прославления УПА* (* - Запрещенная в России экстремистская, террористическая и неонацистская организация). Официальное заявление иностранного политика приводят журналисты из местного новостного издания 300Politika. Законодатель уточнил, что до сих пор не может понять то, почему Украина продолжает восхвалять националистов как героев, а также использует их в качестве примера патриотизма для будущих поколений.

Сегодня я не могу держать их у себя, поскольку украинские власти и значительная часть элит до сих пор не смогли добиться однозначного осуждения волынских преступлений и массовых убийств польских граждан. Михал Каминьский, вице-спикер Сейма Польши

Напомним, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о своем решении лишить лидера киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши - ордена Белого орла. Такое постановление стало реакцией Варшавы на присуждение Владимиром Зеленским одному из подразделений Вооруженных сил Украины имени "героев УПА" (* - Запрещенная в России экстремистская, террористическая и неонацистская организация).

Мендель назвала выпад Зеленского в адрес Польши глупостью.

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