Самое высокое колесо обозрения Петербурга прошло проверку Гостехнадзора

Аттракцион может работать при температуре от -36 до +42 градусов.

Самое высокое колесо обозрения в Петербурге, установленное в Приморском парке Победы на территории Диво Острова, успешно прошло проверку городского Гостехнадзора. За месяц эксплуатации 74-метрового аттракциона специалисты не зафиксировали ни аварийных ситуаций, ни нарушений в работе объекта.

Перед запуском колесо прошло обязательную регистрацию и комплексную проверку. Специалисты изучили техническую документацию, сертификаты безопасности, а также проверили состояние конструкций, систем крепления, заземления, средств эвакуации и оснащение аптечками.

Аттракцион оборудован 36 пассажирскими кабинами, каждая из которых рассчитана на шесть человек. Пропускная способность составляет 864 посетителя в час. Кабины оснащены кондиционерами, радиосвязью с оператором и автоматической системой балансировки, поддерживающей горизонтальное положение пола во время движения. Колесо обозрения может работать при температуре от -36 до +42 градусов и оснащено современными системами контроля и безопасности, позволяющими отслеживать состояние всех механизмов в реальном времени.

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Фото: Piter.tv