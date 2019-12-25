Люди застряли на калужском колесе обозрения в сильную жару

Очевидцы рассказали об опасной ситуации в "Калуга-Парке".

Колесо обозрения остановилось из-за внезапного отключения электричества в Центральном парке российского города Калуги. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". В СМИ опубликованы видеокадры с момента чрезвычайной ситуации. По информации от издания, пассажиры оказались заблокированы в кабинках на большой высоте. В Telegram-канале BAZA уточнили, что отключение электроэнергии затронуло весь район, расположенный около "Калуга-Парка". В тот момент на территории населенного пункта фиксировалась жара в плюс 30 градусов по Цельсию.

Издание "Калужские новости" сообщает о том, что сотрудники местного парка практически вручную крутили многотонное колесо для того, чтобы помочь спуститься заблокированным людям обратно на землю. Очевидцы сообщили о том, что в душной кабинке остались двое отдыхающих, включая несовершеннолетнего. Вечером 1 июля развлекательный объект находился без электричества более получаса. В настоящее время причина отключения пока что неизвестна.

Самое высокое колесо обозрения Петербурга прошло проверку Гостехнадзора.

Фото: 360.ru