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Люди застряли на калужском колесе обозрения в сильную жару
Сегодня, 12:43
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Люди застряли на калужском колесе обозрения в сильную жару

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Очевидцы рассказали об опасной ситуации в "Калуга-Парке".

Колесо обозрения остановилось из-за внезапного отключения электричества в Центральном парке российского города Калуги. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". В СМИ опубликованы видеокадры с момента чрезвычайной ситуации. По информации от издания, пассажиры оказались заблокированы в кабинках на большой высоте. В Telegram-канале BAZA уточнили, что  отключение электроэнергии затронуло весь район, расположенный около "Калуга-Парка".  В тот момент на территории населенного пункта фиксировалась жара в плюс 30 градусов по Цельсию.

Издание "Калужские новости" сообщает о том, что сотрудники местного парка практически вручную крутили многотонное колесо для того, чтобы помочь спуститься заблокированным людям обратно на землю.  Очевидцы сообщили о том, что в душной кабинке остались двое отдыхающих, включая несовершеннолетнего. Вечером 1 июля развлекательный объект находился без электричества более получаса. В настоящее время причина отключения пока что неизвестна.

Самое высокое колесо обозрения Петербурга прошло проверку Гостехнадзора.

Фото: 360.ru

Теги: калужская область, колесо обозрения, регионы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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