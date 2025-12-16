Полиция задержала блокировавшего скорую на Белградской улице водителя

Нарушителем оказался 46-летний житель Петербурга, он принёс извинения медикам.

Полиция Петербурга установила личность водителя, который демонстративно мешал проезду кареты скорой помощи. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошёл 11 июня на Белградской улице. Водитель легкового автомобиля заблокировал проезд машины скорой помощи, создав препятствие для её движения.

Ситуацию сняли очевидцы и опубликовали запись в социальных сетях. Видео, на котором запечатлён водитель автомобиля Hyundai, создавший препятствие для движения скорой помощи, привлекло внимание сотрудников Госавтоинспекции. Инцидент вызвал бурную негативную реакцию пользователей.

Инспекторы задержали нарушителя. Им оказался 46-летний житель Северной столицы. В отношении него составлен административный протокол. Мужчина принёс извинения медикам.

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Фото: Piter.TV