В некоторых регионах Казахстана решили включить интернет

В регионах несколько раз отключали интернет с начала беспорядков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в ходе обращения к народу, что в некоторых регионах страны решено включить интернет в определенные временные интервалы.

Президент отметил, что доступ в интернет не означает свободное размещение клеветы, оскорблений, а также подстрекательских призывов.

Напомним, что в Казахстане с начала беспорядков интернет отключали несколько раз. Сообщали жители также, что была приостановка трансляций телеканалов.

В ходе обращения к нации Токаев также пообещал предложить план реформ на фоне беспорядков в Казахстане.