В некоторых регионах Казахстана решили включить интернет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в ходе обращения к народу, что в некоторых регионах страны решено включить интернет в определенные временные интервалы.
Президент отметил, что доступ в интернет не означает свободное размещение клеветы, оскорблений, а также подстрекательских призывов.
Напомним, что в Казахстане с начала беспорядков интернет отключали несколько раз. Сообщали жители также, что была приостановка трансляций телеканалов.
В ходе обращения к нации Токаев также пообещал предложить план реформ на фоне беспорядков в Казахстане.
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