Токаев пообещал предложить план реформ на фоне беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации пообещал предложить план реформ на фоне беспорядков в стране . Он также пообещал конкретные шаги по реализации этих реформ.
Токаев подчеркнул, что Казахстан станет сильным государством за счет реформ. Глава государства выразил уверенность, что экономика страны будет развиваться, а также улучшиться социальное положение граждан.
Президент Казахстана также дал приказ военным стрелять на поражение без предупреждения. Он заявил, что власти не намерены вести переговоры с террористами.
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