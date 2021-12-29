Токаев пообещал предложить план реформ на фоне беспорядков в Казахстане

Он отметил, что Казахстан станет сильным государством за счет реформ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации пообещал предложить план реформ на фоне беспорядков в стране . Он также пообещал конкретные шаги по реализации этих реформ.

Токаев подчеркнул, что Казахстан станет сильным государством за счет реформ. Глава государства выразил уверенность, что экономика страны будет развиваться, а также улучшиться социальное положение граждан.

Президент Казахстана также дал приказ военным стрелять на поражение без предупреждения. Он заявил, что власти не намерены вести переговоры с террористами.

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