В небе над США появилось второе Солнце

Очевидцам удалось снять на видео необычное небесное явление, которое напугало местных жителей.
На опубликованных кадрах видео в небе отчетливо видно два небесных светила на небольшом расстоянии друг от друга. Очевидцы этого явления были изрядно напуганы и строили всевозможные гипотезы, вплоть до приблизившейся загадочной планеты Нибиру и присутствии внеземных цивилизаций.
Специалисты успокоили жителей. Это всего лишь природное атмосферное явление, хотя и очень редкое. Эта оптическая иллюзия возникает из-за присутствия в слоях атмосферы кристалликов льда, которые и отражают Солнце. Это явление называется "противосолнце".
Видео: YouTube/Tonya Henslee