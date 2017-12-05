В небе над США появилось второе Солнце

В сети появилось видео необычного атмосферного явления, которое напугало очевидцев.

Очевидцам удалось снять на видео необычное небесное явление, которое напугало местных жителей.

На опубликованных кадрах видео в небе отчетливо видно два небесных светила на небольшом расстоянии друг от друга. Очевидцы этого явления были изрядно напуганы и строили всевозможные гипотезы, вплоть до приблизившейся загадочной планеты Нибиру и присутствии внеземных цивилизаций.

Специалисты успокоили жителей. Это всего лишь природное атмосферное явление, хотя и очень редкое. Эта оптическая иллюзия возникает из-за присутствия в слоях атмосферы кристалликов льда, которые и отражают Солнце. Это явление называется "противосолнце".

Видео: YouTube/Tonya Henslee