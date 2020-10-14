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В центре Иркутска застрелили агрессивного быка

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От животного пострадали 2 человека, в том числе школьница.

В центре Иркутска полиция застрелила агрессивного быка.

Управление МВД по Иркутску сообщает, к ним сегодня поступил сигнал, что на одной из центральных улиц Ленинского района города бегает агрессивный бык. От разъяренного животного пострадали два человека, в том числе школьница, которые стояли на остановке. Также бык повредил несколько машин.

Полиция решила применить табельное оружие, чтобы нейтрализовать обезумевшее животное.

Ранее:В центре Нальчика загорелось здание на площади 2,5 тысячи квадратных метров

Видео: МВД по Иркутску

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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