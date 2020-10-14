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В центре Нальчика загорелось здание на площади 2,5 тысячи квадратных метров

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Пожар тушили около 80 пожарных.

Сегодня, 14 октября, в центре Нальчика загорелось строящееся здание.

Как сообщает Центр Управления Кризисными ситуациями по КБР, сигнал о возгорании поступил в 11 часов 10 минут. По адресу на улице Кабардинская горел четвертый мансардный этаж строящегося здания. Площадь возгорания составляла 2 500 квадратных метров.

Пожару был присвоен 3-й ранг сложности. На пожаре работали около 80 пожарных и 12 единиц спецтехники. К этому моменту пожар потушен, сообщают очевидцы в соцсетях.

Ранее:В Москве под утро горела гостиница на 14 этаже

Видео и фото: Instagram/kabardinobalkariyanews, nalchiklive

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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