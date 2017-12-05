"Мечи Ангелов": Очевидцы сняли на видео в горах Швейцарии красивейшее крестообразное гало

В социальных сетях появилось видео уникального и красивого природного явления.

На одном из горнолыжных курортов Швейцарии лыжники наблюдали красивое явление и сняли его на видео.

На опубликованных кадрах гало сияет во все небо. Необычность этого гало состоит в том, что его пересекает "крест". Такое гало довольно редкое явление. В старину крестообразному гало приписывали мистические значения. По некоторым мифам крестообразное гало предвещало ужасы и несчастья. По другим считалось, что это ангелы скрестили мечи, чтобы защитить людей от напастей.

Гало - это одна из оптических иллюзий, которые возникают в небе. Сегодня Piter.TV публиковал видео из США, на котором местные жители запечатлели другую оптическую иллюзию - паргелий (эффект двойного солнца).

Видео: Facebook/Ludvig Lundin