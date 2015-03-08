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Швейцария исключила из санкционного списка 7 россиян
Сегодня, 20:25
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Швейцария исключила из санкционного списка 7 россиян

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Среди них – министр спорта России Михаил Дегтярев.

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии сообщил на своем сайте об исключении из санкционного списка имен семи россиян.

Так, из реестра был удален министр спорта РФ Михаил Дегтярев, бизнесмены Вячеслав Кантор и Владимир Рашевский, сестра Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, родственница экс-председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова, а также военные Андрей Ермишко и Алексей Большаков.

Секретариат также сообщил о том, что санкции были сняты с АО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина".

Ранее мы рассказывали, что в Госдуме предложили запретить показ турецких сериалов за оправдание нацизма.

Фото: Университет Лесгафта

Теги: минспорта рф, санкции, швейцария
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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