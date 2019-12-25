В Приозерском районе Ленобласти наблюдали лунное гало

Гало — это оптический феномен, возникающий благодаря преломлению света через ледяные кристаллы, находящиеся в перистых облаках на высоте 5—10 километров над землей.

Вечером в воскресенье, 9 марта, жители Приозерского района Ленинградской области стали свидетелями редкого природного явления — лунного гало. Фотографии были сделаны около 22:00 в поселке Судаково и опубликованы в Telegram-канале "АстроФотоБолото".

Автор снимков, Мария, поделилась своими впечатлениями. Это было ее первое наблюдение лунного гало в жизни. Раньше фотографу доводилось видеть лишь солнечные гало.

Гало — это оптический феномен, возникающий благодаря преломлению света через ледяные кристаллы, находящиеся в перистых облаках на высоте 5—10 километров над землей. Оно проявляется в виде светящегося кольца вокруг источника света, будь то Солнце, Луна или даже городские фонари.

Ранее мы сообщили о том, что небо Петербурга и Ленобласти озарило северное сияние.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото (Мария)