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В Приозерском районе Ленобласти наблюдали лунное гало
Сегодня, 8:31
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В Приозерском районе Ленобласти наблюдали лунное гало

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Гало — это оптический феномен, возникающий благодаря преломлению света через ледяные кристаллы, находящиеся в перистых облаках на высоте 5—10 километров над землей.

Вечером в воскресенье, 9 марта, жители Приозерского района Ленинградской области стали свидетелями редкого природного явления — лунного гало. Фотографии были сделаны около 22:00 в поселке Судаково и опубликованы в Telegram-канале "АстроФотоБолото".

Автор снимков, Мария, поделилась своими впечатлениями. Это было ее первое наблюдение лунного гало в жизни. Раньше фотографу доводилось видеть лишь солнечные гало.

Гало — это оптический феномен, возникающий благодаря преломлению света через ледяные кристаллы, находящиеся в перистых облаках на высоте 5—10 километров над землей. Оно проявляется в виде светящегося кольца вокруг источника света, будь то Солнце, Луна или даже городские фонари.

Ранее мы сообщили о том, что небо Петербурга и Ленобласти озарило северное сияние.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото (Мария)

Теги: гало, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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