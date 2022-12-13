В небе китайской провинции Хэйлунцзян заметили светящиеся объекты

Неизвестный объект было видно всего несколько секунд.

В небе китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, заметили светящиеся объекты. Об этом сообщает издание "Хуаньцю шибао".

Утром 14 февраля одни из местных жителей сообщил, что накануне он случайно заметил связку неких объектов, которые быстро пролетали над небом. По его словам, шары загорались один за другим. Неизвестный объект было видно всего несколько секунд.

Сотрудники Метеобюро Цицикара выступили с заявлением, что пока не могут объяснить причину этого явления. Также сообщается, что противовоздушня оборона города не получала никаких оповещений о проведений военных учений.

Ранее Песков призвал Вашингтон самостоятельно разбираться в истории с аэростатами в небе над США.

Видео: Telegram / РИА Новости