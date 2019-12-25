Власти Петербурга вернутся к транспортной реформе в начале 2021 года

В Смольном предлагали провести конкурсы осенью 2020 года.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что в Петербурге снова займутся транспортной реформой в начале 2021 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на комтранс.

Отмечается, что Смольный намерен перезаключить новых госконтрактов с городскими перевозчиками. Конкурсы проведут осенью 2020 года.

Транспортную реформу должны были провести в июле этого года. Планировалось сократить количество автобусов, ввести четкое расписание, также планировалось изменить количество маршрутов и их протяженность. Все коммерческие маршрутки к середине следующего года должны были исчезнуть с дорог Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург выделил 970 млн рублей на продление нескольких городских улиц.

Фото:Piter.TV