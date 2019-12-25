Петербург выделил 970 млн рублей на продление нескольких городских улиц

Согласно проекту, новая часть проспекта Маршала Блюхера будет начинаться от Индустриального проспекта и заканчиваться пересечением с ул. Коммуны.

В среду, 26 августа, стало известно, что власти Петербурга выделили 970 млн рублей на продление нескольких городских улиц. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным на сайте госзакупок, Смольный выберет подрядчика на этот проект до конца августа текущего года. Планируется, что он займется строительством продолжения проспекта Маршала Блюхера и развитием дорожной сети в промзоне Ржевка.

Планируется, что проспекта Маршала Блюхера будет начинаться от Индустриального проспекта, а закончится пересечением с ул. Коммуны.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, как сохранят панорамный вид исторической части Петербурга.

Фото:pixabay