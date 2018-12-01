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Стало известно, как сохранят панорамный вид исторической части Петербурга
Сегодня, 22:33
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smirenny

Стало известно, как сохранят панорамный вид исторической части Петербурга

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Планируют утвердить новый закон.

Во вторник, 25 августа, стало известно, как будет проходить регулирование исторических панорам и видов города. 

Отмечается, что существует закон об охране панорамного вида на шесть километров, однако его распространение касается охраняемых зон. Новый закон позволит охранять красоту города на расстоянии до 10 километров. Также закон будет регулировать высоту застройки объектов. Это позволит сохранить уникальные протяженные панорамы города, в том числе за границами исторического поселения. Приказ хотят утвердить до конца года.

Ранее мы писали, что Выборгский родник на Светогорском шоссе дополнят крытым павильоном.

Фото: pixabay

Теги: историческая часть петербурга, панорамный вид петербурга, северная столица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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