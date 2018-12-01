Стало известно, как сохранят панорамный вид исторической части Петербурга

Планируют утвердить новый закон.

Во вторник, 25 августа, стало известно, как будет проходить регулирование исторических панорам и видов города.

Отмечается, что существует закон об охране панорамного вида на шесть километров, однако его распространение касается охраняемых зон. Новый закон позволит охранять красоту города на расстоянии до 10 километров. Также закон будет регулировать высоту застройки объектов. Это позволит сохранить уникальные протяженные панорамы города, в том числе за границами исторического поселения. Приказ хотят утвердить до конца года.

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