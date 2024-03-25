Северная столица привлекла 12,5 млн гостей с начала года

Туристы потратили миллиарды.

С начала 2025 года Санкт-Петербург посетили 12,5 миллиона туристов, что на 7 процентов больше, чем в 2024 году, а общий вклад гостей в городской бюджет составил 843,1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации пресс-службы Смольного, количество туристов, посетивших Петербург с января по декабрь 2025 года, достигло 12,5 миллиона человек. Это превышает показатель предыдущего года на 7 процентов, когда город оценили 11,6 миллиона гостей. Общий вклад туристов в бюджет города составил 843,1 миллиарда рублей, что на 15 процентов больше, чем в 2024 году.

Особую популярность демонстрируют крупные культурные мероприятия. В качестве примера Беглов привёл фестиваль "Чудо света", который проходил в Петропавловской крепости и собрал почти 400 тысяч посетителей. Среди регионов России, из которых приезжали туристы, отмечены Москва, Московская область, Республика Татарстан, Псковская область и Краснодарский край. Кроме того, интерес к городу проявляли туристы из Китая, Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Индии, стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также из Беларуси и Казахстана.

Средние расходы туристов на одного человека составили около 61 тысячи рублей, что на 9 процентов больше, чем годом ранее. Увеличение среднего чека и приток гостей отразились на росте доходов городского бюджета.

