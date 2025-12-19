Эрмитаж угостил 17 тысяч гостей чаем в праздники

Эрмитаж принял рекордный поток гостей в новогодние каникулы.

Петербургский Эрмитаж подвел итоги работы в период новогодних праздников, сообщив о высокой посещаемости и традиционных мероприятиях для гостей.

В дни новогодних каникул Государственный Эрмитаж посетили более 150 тысяч человек. В музее отметили, что нагрузка на сотрудников в этом году была выше, чем годом ранее. В прошлом году из 11 праздничных дней три пришлись на нерабочие дни музея, тогда как в текущие каникулы из 12 дней нерабочими были только два.

Наибольшее число посетителей музей принял 6 января. В этот день экспозиции осмотрели более 21 тысячи человек. В бесплатный день 7 января поток гостей оказался ниже и составил около 18 тысяч посетителей.

В праздничный период Эрмитаж продолжил традицию угощения гостей горячим чаем. Всего посетители выпили порядка 17 тысяч чашек.

Фото: Эрмитаж