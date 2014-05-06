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В муринской квартире в момент убийства находился ещё один человек
Сегодня, 11:59
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В муринской квартире в момент убийства находился ещё один человек

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Ранее было известно о трёх участниках конфликта в квартире на Шоссе в Лаврики.

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве, совершенном в квартире в Мурино. Как стало известно 78.ru, в момент совершения преступления в квартире находились не три, а четыре человека, включая предполагаемого убийцу.

Ранее сообщалось, что конфликт произошёл между девушкой и двумя гражданами Киргизии в квартире на Шоссе в Лаврики. По информации источника, девушка и молодой человек познакомились с двумя киргизами на улице и решили продолжить общение в домашней обстановке, распивая спиртное.

Конфликт возник глубокой ночью, в результате чего мужчина нанёс ножевые ранения двум киргизам. Один из них скончался. Девушка, находившаяся в квартире, выбежала на улицу в одном полотенце и сообщила, что её пытались задушить.

В настоящее время полиция ведёт активный поиск главного подозреваемого, устроившего кровавую расправу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что появились подробности нападения двух хулиганов на мигрантов в Мурино.

Фото: Piter.TV

Теги: мурино, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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