Мигранта подозревают в убийстве соотечественника в Мурино

Было найдено тело 27-летнего гражданина Киргизии.

Полиция Всеволожского района задержала приезжего, напавшего на своего соотечественника в квартире в Мурино. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 21 февраля правоохранителям поступила информация о том, что в доме 59 по шоссе в Лаврики у мужчины ножевое ранение. На месте обнаружили тело 27-летнего гражданина Киргизии.

Через несколько часов был задержан 26-летний знакомый убитого, который пожаловался на самочувствие. Его госпитализировали в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве супруги в 2014 году.

Фото: Piter.TV