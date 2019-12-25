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Мигранта подозревают в убийстве соотечественника в Мурино
Сегодня, 14:48
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Мигранта подозревают в убийстве соотечественника в Мурино

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Было найдено тело 27-летнего гражданина Киргизии.

Полиция Всеволожского района задержала приезжего, напавшего на своего соотечественника в квартире в Мурино. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 21 февраля правоохранителям поступила информация о том, что в доме 59 по шоссе в Лаврики у мужчины ножевое ранение. На месте обнаружили тело 27-летнего гражданина Киргизии. 

Через несколько часов был задержан 26-летний знакомый убитого, который пожаловался на самочувствие. Его госпитализировали в больницу. 

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве супруги в 2014 году. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мурино, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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