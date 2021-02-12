В московском штабе Навального сообщили о приходе силовиков

Помещение силовики проверяли из-за жалобы о выпуске порнографической продукции.

В московском штабе Алексея Навального сообщили о приходе силовиков. Об этом заявили сотрудники "Медиазоны" со ссылкой на Александра Шепелева. Представитель оппозиционного движения уточнил журналистам, что организацию посетили правоохранительные органы из-за жалобы на то, что там печатается порнографическая продукция. Из-за этого силовики должны были осмотреть помещение.

После этого на место инцидента прибыли адвокат Владимир Воронин и глава штаба Олег Степанов. Они рассказали, что из штаба "гости" изъяли агитационные листовки. Команда Алексея Навального опубликовала ролик, на котором видно, что силовики действительно посещали столичный штаб. В момент прихода силовиков в помещении находился один Шепелев.

Глава юридического отдела ФБК (организация признана Минюстом России иностранным агентом) Вячеслав Гимади рассказал журналистам РБК, что "пока нет конкретной информации" по данной ситуации.

Путин сообщил о предложении Макрону помощи в изучении анализов Навального.

Видео: Twitter / Штаб Навального в Москве

