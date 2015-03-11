В московском метро мужчина избил иностранца за нежелание общаться

Он заявил, что хотел пообщаться с иностранцем и разозлился, когда услышал отказ.

В московском метро мужчина избил иностранца. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел ночью. В вагоне метро 27-летний мужчина стал приставать к иностранцу, который старался не поддаваться на провокации. Выйдя на платформу, злоумышленник повалил гражданина на пол и начал избивать.

Мужчину задержали и доставили в отдел. Он заявил, что хотел пообщаться с иностранцем и разозлился, когда услышал отказ. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД Медиа