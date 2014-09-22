ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов

Операцию по угону самолетов курировали спецслужбы стран НАТО.

ФСБ России сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В заявлении отмечается, что операцию по угону самолетов курировали спецслужбы стран НАТО. Сотрудники управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать за денежное вознаграждение российских летчиков. Им также обещали получение гражданства одной из стран Евросоюза.

Также в заявлении ФСБ сообщается, что российских летчиков пытались склонить к осуществлению перелета воздушных судов на контролируемые украинскими войсками аэродромы.

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Видео: Telegram / РИА Новости