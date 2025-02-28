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На станции метро "ЦСКА" 11-летний мальчик упал с платформы под прибывающий поезд

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Ребенок отделался ушибом.

На территории российской столицы в метрополитене не станции метро "ЦСКА" 11-летний мальчик упал под движущийся поезд. Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения. Затем ролик разместили сотрудники пресс-слцжбы полиции по Москве на официальном сайте. В кадре показано, что школьник сначала шел по платформе, а затем внезапно упал около края. Машинист заметил препятствие на пути, поэтому экстренно начал тормозить. Несмотря на это мальчик все же оказался под первым вагоном состава.

Мальчик упал, случайно зацепившись ногой за шнурок обуви. В течение несколько минут с момента инцидента прибывшие на м есто инцидента полицейские вытянули пассажира на платформу за руки. Вызванный на место наряд скорой медицинской помощи доставил пассажира в больницу,. Там врачи диагностировали у пациента небольшой ушиб.

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Фото и видео: МВД по Москве

Теги: метрополитен, москва, цска
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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