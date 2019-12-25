От инфекции скончалась 89-летняя иностранка.

В мире зафиксировали первую смерть повторно заболевшего коронавирусом. Об этом сообщается на сайте издательства Оксфордского университета. Специалисты уточнили, что инцидент произошел на территории Нидерландов. Жертвой COVID-19 стала 89-летняя женщина. Она страдала формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом. Повторно пациентка подхватила инфекцию спустя два месяца после выздоровления. Спустя несколько дней ее состояние значительно ухудшилось. Через две недели после госпитализации женщина скончалась.

В BNO отметили, что данный случай зарегистрирован как первый летальный после повторного заражения коронавирусом. В конце августа вирусолог Марион Копманс заявила, что в Нидерландах первую повторную инфекцию нашли у пенсионера, у которого зафиксирована ослабленная иммунная система.

Установлены сроки выживаемости коронавируса на поверхностях.

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