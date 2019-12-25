Установлены сроки выживаемости коронавируса на поверхностях

Самые безопасные пористые поверхности.

Специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями определили, как долго коронавирус может сохраняться на определенных поверхностях. об исследовании рассказано в журнале Virology Journal.

Ученые выяснили, что на виниле, стекле, нержавеющей стали и банкнотах при температуре +20 градусов вирус способен "жить" до 28 дней. При температуре +30 градусов вирус сохраняется 3 недели, при +40 – погибает через несколько дней. Пористые поверхности, например, хлопок, в этом отношении является более безопасным материалом.

Также особое внимание стоит уделять своим смартфонам и чаще их обрабатывать, потому что они изготовлены из непористых материалов и могут хранить на себе вирусы довольно долго.

Ранее россиян предупредили о риске повторного ношения одноразовых перчаток.

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