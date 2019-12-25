Россиян предупредили о риске повторного ношения одноразовых перчаток

Также их важно правильно утилизировать.

Повторное ношение одноразовых медицинских перчаток – небезопасное решение. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные эксперты.

Врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина не советовала надевать перчатки повторно, так как в этом случае почти невозможно избежать распространения загрязнения и занесения вирусов на участки кожи. При правильном снятии перчаток предполагается их выворачивание, грязная часть должна остаться внутри, а чистая – снаружи.

Стирать одноразовые перчатки тоже не стоит, так как при этом деформируется их защитный слой.

Врач-эпидемиолог Балашихинской областной больницы Анастасия Пакулаева также напомнила, что перчатки нужно правильно утилизировать. В отдельный герметичный пакет, ибо на перчатках могут оставаться и коронавирус, и грипп, и кишечные инфекции.

Роспотребнадзор напомнил правила использования медицинских масок.

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