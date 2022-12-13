В минобороны Японии раскрыли детали о пуске ракеты со стороны КНДР

Эксперты раскрыли подробности о баллистической миссии КНДР в регионе.

Выпущенная Северной Кореей ракета была, предположительно, межконтинентальной баллистической. Соответствующее заявление сделали представители японского министерства по обороне. Специалисты уточнили, что высота полета ракеты КНДР составила 6000 километров. Запуск состоялся в 07:09 утра по местному времени (в 01:09 по времени Москвы) из окрестностей Пхеньяна. В настоящее время премьер-ниситр из Токио объявил о созыве экстренного совещания национального совета по безопасности. В мероприятии примут участие профильные министры страны.

Северная Корея осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты в восточном направлении. Ракета пролетела около 70 минут и, предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо. пресс-служба Минобороны Японии

Напомним, что министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил общественности о том, что выпущенная Северной Кореей в ракета, предположительно упала в акватории Японского моря в 08:18 утра (в 02:18 утра по московскому времени) за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости