Больше всего пострадала префектура Фукусима.

В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года. Об этом рассказали местные журналисты. Они отметили, что сегодня жители страны вспоминают годовщину с момента трагедии. Траурная церемония проводилась в префектуре Фукусима. Этот регион является одним из трех, которые больше всего оказались повреждены после стихийного бедствия и последующей аварии, произошедшей на атомной электростанции "Фукусима-1". Минута молчания по жертвам была объявлена властями в 14:46 по местному времени (в 08:46 утра 11 марта по московскому времени)

Сейчас будет объявлена минута молчания в память о погибших при великом землетрясении. Минута молчания… заявление СМИ

Прямая трансляция церемоний велась телеканалом NHK в эфире. Японцы возложили цветы к мемориалам, приходили на берег океана и оставляли букеты на песке.

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Фото и видео: Telegram / 14 News