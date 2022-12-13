JAXA прервало полет новой ракеты H3 после сбоя в зажигании двигателя второй ступени

Ученые считают, что ракета не сможет успешно завершить миссию.

Японское национальное агентство аэрокосмических исследований (JAXA) во вторник 7 марта инициировало самоуничтожение своей новейшей ракеты-носителя тяжелого класса H3. Ранее специалимты не смогли запустить на ней двигатель второй ступени. Об этом стало известно из прямой трансляции с места событий. Эксперты пришли к выводу о том, что успешного выполнения миссии H3 добиться не достигнет. Ракета должна была выаести на орбиту Земли спутник ALOS-3, предназначенный для наблюдения за стихийными бедствиями из космического пространства.

Напомним, что еще 17 февраля первый запуск ракеты-носителя H3 завершился неудачей. В тот раз объект не смог даже оторваться от земли. Изначально японцв намеревались провести запуск в 2020 году, однако его пришлось отложить из-за обнаружения вибраций в основном двигателе ракеты. В январе 2023 года JAXA и местная корпорация Mitsubishi Heavy Industries, занимавшаяся разработкой ракеты, провели испытания двигателя на стартовой площадке. Их итоги были признаны успешными, так как никаких проблем не было выявлено. Позже старт ракеты многократно переносился из-за неподходящих для запуска погодных условий.

H3 представляла из себя крупнейшую в Японии тяжелую ракету-носитель.Ее длина составляла 63 метров, диаметр - 5,2 метров, при грузоподъемности от т 4 до 6,5 тонны.Длина и вес первой ступени могли меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. Объект призван был заменить на посту ракету H-2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов.

У береговой линии в Японии обнаружили второй шар диаметром 1,5 метра.

Фото и видео: JAXA