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В метрополитене раскрыли тайну нумерации вагонов
Сегодня, 20:49
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arteliseev

В метрополитене раскрыли тайну нумерации вагонов

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Номер вагона – отличительный знак.

В метрополитене рассказали, что означают номера вагонов. Так, старые поезда имеют номер из четырех цифр, а новые – из пяти. 

Завод-изготовитель присваивает номера для упрощения учета единиц подвижного состава, определения периодичности осмотра, проверки оборудования, при уборке и обслуживании вагонов, для удобства ремонтного персонала и при переформировании составов. Однако новые составы уже не нуждаются в переформировании: они приходят в метро готовым составом. Также они оснащены сложной системой, которая распознает "свой" состав.

Ранее мы писали, что петербургские больницы ограничили прием посетителей.

Фото: "Вконтакте" / "Петербургский метрополитен" 

Теги: метро петербурга, метрополитен, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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