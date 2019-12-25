В метрополитене раскрыли тайну нумерации вагонов

Номер вагона – отличительный знак.

В метрополитене рассказали, что означают номера вагонов. Так, старые поезда имеют номер из четырех цифр, а новые – из пяти.

Завод-изготовитель присваивает номера для упрощения учета единиц подвижного состава, определения периодичности осмотра, проверки оборудования, при уборке и обслуживании вагонов, для удобства ремонтного персонала и при переформировании составов. Однако новые составы уже не нуждаются в переформировании: они приходят в метро готовым составом. Также они оснащены сложной системой, которая распознает "свой" состав.

Ранее мы писали, что петербургские больницы ограничили прием посетителей.

Фото: "Вконтакте" / "Петербургский метрополитен"