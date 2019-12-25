Петербургские больницы ограничили прием посетителей

Это связано с коронавирусом.

На сайте городского Управления Роспотребнадзора появилось распоряжение о дополнительных мерах профилактики по борьбе с коронавирусом.

Так, с 16 марта во всех стационарах Петербурга перестанут пускать посетителей. Пациентов с тяжелой внебольничной пневмонией начнут проверять на коронавирус. Помимо этого, медработники получат новые инструкции по вопросам диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Главный санитарный врач города потребовала отменить плановую диспансеризацию населения и профилактические медосмотры. Медпомощь будут оказывать людям старше 60 лет и людям с лихорадкой.

Помимо этого ограничение действует на посещение детских домов, домов ребенка и интернатов.

Ранее мы сообщали, что министерство культуры закрывает музеи и театры Петербурга.

Фото: pixabay