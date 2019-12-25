В метрополитене Петербурга рассказали, почему нет пересадки между "зеленой" и "фиолетовой" линией

О пересадке задумались еще 50 лет назад.

В метрополитене Петербурга рассказали, почему на пересечении "зеленой" и "фиолетовой" линии нет пересадки. В проекте 1970-го года "Адмиралтейская" должна была выполнять такие функции, но позже от идеи отказались

50 лет назад планировалось, что на "Адмиралтейской" можно будет пересаживаться с "зеленой" линии на "фиолетовую". Кроме того, велись разговоры о строительстве "Адмиралтейской-3". Предполагалось, что станции объединят наклонным ходом, и затем они разошлись бы с помощью отдельного коридора. Затем было решено сделать эти переходы из северного торца.

Сейчас об этой идее напоминает специальный задел в торце "Адмиралтейской", в нескольких десятках метров от которого проходят тоннели Невско-Василеостровской линии. говорится в сообщении.

Однако пересадки так и не появилось. Она действительно нужна, так как помогла бы разгрузить узел "Гостиный двор" — "Невский проспект" и "Василеостровскую". Для этого нужно было бы построить сдвоенную односводчатую станцию на зеленой линии. Проблема заключается в том, что в случае появления такой станции пришлось бы останавливать движение на действующем участке. Возможно, благодаря развитию технологий, пересадка между линиями все же когда-нибудь появится.

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Фото: Piter.TV