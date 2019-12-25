В метрополитене Петербурга рассказали, что делать, если вещи упали на пути

Рельсы находятся под высоким напряжением.

В пресс-службе городского метрополитена рассказали, что делать, если ваши вещи упали на пути. Самое главное правило — не поднимать их самостоятельно.

Гражданам напомнили, что контактный рельс находится под высоким напряжением. Кроме того, в любой момент может появиться поезд. В связи с этим нужно обратиться к сотрудникам метрополитена. Как и в прошлом веке, вещь будут поднимать с помощью изолирующих клещей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции метро "Владимирская" подросток упал на рельсы.

Фото: Piter.TV, Telegram / Метро.Повседневности