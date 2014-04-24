В метро Петербурга перестали ходить поезда между "Маяковской" и "Василеостровской"

Сбой уже устранили.

В метрополитене Петербурга днем произошел технический сбой. Об этом 31 октября рассказали в пресс-службе подземки.

По третьей линии движение поездов временно было от "Рыбацкой" до "Площади Александра Невского". Также можно было проехать от станции "Василеостровская" до станции "Беговая". При этом движения поездов между "Маяковской" и "Василеостровской" нет. Поезда на зеленой веке городской подземки следуют с увеличенным интервалом.

Как рассказали очевидцы, на станции метро "Гостиный двор" скопилось много людей.

Напомним, что вчера неизвестные "заминировали" метро Петербурга. На почту работника подземки пришло анонимное письмо, в котором было написано, что в поездах находится бомба. Правоохранители проверили 72 станции метро и шесть ДЭПО. Ничего опасного они не нашли. При осмотрах было задействовано 66 сотрудников ОВД, 6 автомобилей. Эвакуация не проводилась.

Ранее губернатор предложил снизить расходы на постройку метро в Петербурге в 2022 на 17 миллиардов. Больше всего снимут со строительства коричневого участка "Юго-Западная" – "Путиловская" (13,1 млрд). Ещё 2,1 млрд рублей снимут со строительства станции "Горный институт". Ввод обоих объектов запланирован на 2024 год.

Фото: Piter.tv