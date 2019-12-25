Губернатор предложил снизить расходы на постройку метро в Петербурге в 2022 на 17 миллиардов

Больше всего снимут со строительства коричневого участка "Юго-Западная" – "Путиловская" (13,1 млрд).

При осенней корректировке бюджета 2022 года губернатор Александр Беглов предложил урезать 17 млрд рублей, заложенных на строительство метро. Это больше половины от того, что изначально закладывали в программу (30 млрд рублей).

Больше всего снимут со строительства коричневого участка "Юго-Западная" – "Путиловская" (13,1 млрд). Ещё 2,1 млрд рублей снимут со строительства станции "Горный институт". Ввод обоих объектов запланирован на 2024 год.

В это же время Александр Беглов своей поправкой предложил направить 14 млрд рублей в уставный капитал "Метростроя Северной столицы" для выкупа арендованного у "Метростроя" оборудования.

Фото: Piter.tv