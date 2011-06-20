Неизвестные "заминировали" метро Петербурга

Накануне, 29 октября, злоумышленники "атаковали" метро Петербурга. По информации Piter.tv, сообщение о минировании оказалось ложным.
На почту работника подземки пришло анонимное письмо, в котором было написано, что в поездах находится бомба. Правоохранители проверили 72 станции метро и шесть ДЭПО. Ничего опасного они не нашли.
При осмотрах было задействовано 66 сотрудников ОВД, 6 автомобилей. Эвакуация не проводилась.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Ранее на Piter.tv: мальчик-аутист выпал из окна на 4-й Красноармейской улице.
Фото: Piter.tv
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