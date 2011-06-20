Неизвестные "заминировали" метро Петербурга

Эвакуация не проводилась. Ничего опасного правоохранители не нашли.

Накануне, 29 октября, злоумышленники "атаковали" метро Петербурга. По информации Piter.tv, сообщение о минировании оказалось ложным.

На почту работника подземки пришло анонимное письмо, в котором было написано, что в поездах находится бомба. Правоохранители проверили 72 станции метро и шесть ДЭПО. Ничего опасного они не нашли.

При осмотрах было задействовано 66 сотрудников ОВД, 6 автомобилей. Эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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Фото: Piter.tv