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Неизвестные "заминировали" метро Петербурга
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Неизвестные "заминировали" метро Петербурга

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Эвакуация не проводилась. Ничего опасного правоохранители не нашли.

Накануне, 29 октября, злоумышленники "атаковали" метро Петербурга. По информации Piter.tv, сообщение о минировании оказалось ложным. 

На почту работника подземки пришло анонимное письмо, в котором было написано, что в поездах находится бомба. Правоохранители проверили 72 станции метро и шесть ДЭПО. Ничего опасного они не нашли. 

При осмотрах было задействовано 66 сотрудников ОВД, 6 автомобилей. Эвакуация не проводилась. 

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее на Piter.tv: мальчик-аутист выпал из окна на 4-й Красноармейской улице.

Фото: Piter.tv

Теги: лжеминеры, метро, полиция, сообщение о минировании
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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