Мальчик-аутист выпал из окна на 4-й Красноармейской улице

В Адмиралтейском районе подросток-аутист выпал из окна пятиэтажного дома. Инцидент произошел на 4-й Красноармейской улице. Школьник остался жив.
По информации Piter.tv, пострадавший попал в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. У пациента диагностировали переломы разных частей тела.
Ребенок проходит обучение на дому. Он растет в неполной благополучной семье. На учете в правоохранительных органах не состоит.
Ранее на Piter.tv: школьница из Петербурга отравилась таблетками от недомогания.
Фото: Piter.tv
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