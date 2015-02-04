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Мальчик-аутист выпал из окна на 4-й Красноармейской улице
Сегодня, 12:13
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Мальчик-аутист выпал из окна на 4-й Красноармейской улице

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Ребенок проходит обучение на дому. Он растет в неполной благополучной семье.

В Адмиралтейском районе подросток-аутист выпал из окна пятиэтажного дома. Инцидент произошел на 4-й Красноармейской улице. Школьник остался жив.

По информации Piter.tv, пострадавший попал в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. У пациента диагностировали переломы разных частей тела.

Ребенок проходит обучение на дому. Он растет в неполной благополучной семье. На учете в правоохранительных органах не состоит. 

Ранее на Piter.tv: школьница из Петербурга отравилась таблетками от недомогания.

Фото: Piter.tv

 

Теги: 4-я красноармейская улица, выпал из окна, мальчик-аутист, полиция, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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