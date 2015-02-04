Мальчик-аутист выпал из окна на 4-й Красноармейской улице

Ребенок проходит обучение на дому. Он растет в неполной благополучной семье.

В Адмиралтейском районе подросток-аутист выпал из окна пятиэтажного дома. Инцидент произошел на 4-й Красноармейской улице. Школьник остался жив.

По информации Piter.tv, пострадавший попал в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. У пациента диагностировали переломы разных частей тела.

Ребенок проходит обучение на дому. Он растет в неполной благополучной семье. На учете в правоохранительных органах не состоит.

Ранее на Piter.tv: школьница из Петербурга отравилась таблетками от недомогания.

Фото: Piter.tv