Школьница из Петербурга отравилась таблетками от недомогания

На данный момент медики устанавливают, что конкретно приняла пострадавшая.

Накануне, 28 октября, в петербургскую больницу попала 15-летняя школьница. Ученице девятого класса врачи диагностировали отравление препаратом.

По информации Piter.tv, девочка находится в тяжелом состоянии. Говорить она пока не может. Мать девочки рассказала, что ее дочь жаловалась на плохое самочувствие и выпила сильнодействующее лекарство, чтобы быстрее встать на ноги.

Подробности уточняются. На данный момент медики устанавливают, что конкретно приняла пострадавшая.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Народного ополчения водитель иномарки Toyota сбил девушку-пешехода.

Фото: pexels