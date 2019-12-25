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Школьница из Петербурга отравилась таблетками от недомогания
Сегодня, 18:39
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Школьница из Петербурга отравилась таблетками от недомогания

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На данный момент медики устанавливают, что конкретно приняла пострадавшая.

Накануне, 28 октября, в петербургскую больницу попала 15-летняя школьница. Ученице девятого класса врачи диагностировали отравление препаратом. 

По информации Piter.tv, девочка находится в тяжелом состоянии. Говорить она пока не может. Мать девочки рассказала, что ее дочь жаловалась на плохое самочувствие и выпила сильнодействующее лекарство, чтобы быстрее встать на ноги. 

Подробности уточняются. На данный момент медики устанавливают, что конкретно приняла пострадавшая.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Народного ополчения водитель иномарки Toyota сбил девушку-пешехода.

Фото: pexels

Теги: отравилась таблетками, полиция, пострадала девочка, скорая
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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