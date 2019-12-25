В метро Петербурга не будут раздавать защитные маски пассажирам

У метрополитена просто нет средств на это.

В 2015 году, во время эпидемии гриппа и ОРВИ, волонтеры раздавали маски на станциях метро "Проспект Просвещения", "Озерки", "Удельная" и "Лесная". В 2018 году неравнодушные петербуржцы повторно провели акцию и за неделю раздали 50 тысяч масок.

В самом метрополитене Петербурга заявили, что средств на бесплатное обеспечение масками горожан нет. Поэтому пассажиры сами должны позаботиться о своем здоровье.

Стоит отметить, что во многих районах города маски стали продавать по завышенным ценам, а в январе было трудно достать хотя бы одну.

Напомним, что в НИИ считают, что коронавирус скоро завезут в Россию.

Ранее мы писали, что в комздраве объяснили, зачем госпитализировать вернувшихся из Китая петербуржцев.

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