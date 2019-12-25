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В НИИ считают, что коронавирус скоро завезут в Россию
Сегодня, 14:37
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arteliseev

В НИИ считают, что коронавирус скоро завезут в Россию

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В это время в Китае ждут пик эпидемии.

Ситуацию с распространением коронавируса назвали непредсказуемой в Научно-исследовательском институте гриппа имени А.А. Смородинцева. Эксперты полагают, что в середине февраля болезнь доберется до России, сообщает "Доктор Питер". 

И.о. главы НИИ гриппа Дмитрий Лиознов считает, что вирус доберется до нас из-за близкой границы с Китаем. К тому же, не стоит исключать невыявленных пациентов — у них коронавирус мог вызвать всего лишь ОРЗ.

Ранее мы писали, что генконсульство Китая провело семинар о борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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