Генконсульство Китая провело семинар о борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге

В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области инфекции нет.

Генеральное консульство Китая в Петербурге провело китайско-российский семинар по совместной борьбе с коронавирусом.

Эксперты обсудили проблемы, связанные с новым коронавирусом, карантинные технологии, технологии быстрой диагностики, лечения, а также перспективы разработки вакцин.

В семинаре приняли участие исполняющий обязанности генерального консула Чжан Вэй, а также представители городского комитета по здравоохранению, сотрудники инфекционной больницы им. Боткина.

Участники семинара отметили, что восхищаются китайскими врачами, которые самоотверженно борются за выздоровление заболевших и выразили благодарность Китаю за своевременное предупреждение о вирусе.

В свою очередь, Чжан Вэй отметил, что благодарен президенту Владимиру Путину за его неравнодушие к проблеме и готовность оказать Китаю помощь.

Напомним, что сейчас в Петербурге и в Ленинградской области коронавируса нет.

Ранее мы сообщили, что иммунитет россиян проверят на устойчивость к коронавирусу.

Фото: Pixabay